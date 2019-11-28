Источник материала: Новости Волковыска

20 ноября на внеочередном общем собрании акционеров волковысского мясокомбината принято решение о присоединении к открытому акционерному обществу «Волковысский мясокомбинат» Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Доброволя».

Напомним, что у мясокомбината в подшефных уже есть одно сельхозпредприятие Свислоччины - в 2005 году был присоединен сельскохозяйственный производственный кооператив «Незбодичи». В то время он находился в довольно сложной ситуации — требовались реконструкция ферм, новая техника, но денег для этого не было. Поэтому решение Гродненского облисполкома о его присоединении к финансово успешному перерабатывающему предприятию оказалось вполне логичным и, как показало время и результаты хозяйственной деятельности, вполне оправданным. Как-то будет с «Доброволей» - узнаем в ближайшей пятилетке.