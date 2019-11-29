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«Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» – под таким названием с 27 ноября по 4 декабря проводится республиканская профилактическая акция

29.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» – под таким названием с 27 ноября по 4 декабря проводится республиканская профилактическая акция

«Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!» – под таким названием с 27 ноября по 4 декабря проводится республиканская профилактическая акция, цель которой – предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганда использования зимних шин.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не дожидаться 1 декабря и заранее подготовить свои автомобили к эксплуатации в зимних погодных условиях. Прежде всего, переобуть шины в зимние.

Согласно ПДД с 1 декабря по 1 марта зимняя резина на всех колесах автомобилях – обязательный атрибут безопасности.

Пешеходам же следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

И. ВОРОНА, старший инспектор ОГАИ Шарковщинского РОВД.

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