К вниманию абитуриентов

Источник материала: Клiч Радзiмы

Академия МВД готовит специалистов для государственных органов в соответствии с контрольными цифрами и квотами приема, которые утверждаются ежегодно Министерством внутренних дел.

Академия МВД реализует образовательные программы I ступени по специальности «Правоведение», «Экономическое право», «Судебные криминалистические экспертизы». Поступить могут граждане Беларуси в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие общее среднее, профессионально- техническое с общим средним либо среднее специальное образование и желающие связать жизнь со службой закону и государству.

Целеустремленность, ответственность, физическое здоровье и психологическая устойчивость – те качества, которым должен обладать абитуриент.

Академия МВД предлагает курсантам:

-полное государственное обеспечение на период обучения;

-бесплатное высшее юридическое образование;

-после окончания обучения – присвоение специального звания «лейтенант милиции», «лейтенант внутренней службы»;

-гарантированное трудоустройство на должности начальствующего состава;

-социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников органов внутренних дел и членов их семьи.

Как же стать курсантом милицейского вуза?

1. До 15 апреля 2020 года обратиться с заявлением на имя начальника в районный отдел органа внутренних дел по месту жительства.

2. Пройти медицинское освидетельствование и психофизиологическое обследование в военно-врачебной комиссии в установленном порядке.

3. Предоставить документы, установленные порядком приема в Академию МВД.

4. В сроки, установленные Министерством образования, пройти централизованное тестирование по предметам: русский (белорусский) язык, иностранный язык, обществоведение.

Будущие абитуриенты могут поближе познакомиться с вузом на Днях открытых дверей и встречах с представителями академии и курсантами.

Ознакомиться с порядком приема в Академию МВД на 2020 год можно на сайте вуза в разделе «Поступающим».

Также утвержден Порядок приема в учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Правилами установлены:

· условия и порядок приема абитуриентов для получения высшего образования (дневной и заочной формы);

· условия проведения конкурса;

· особенности профессионального отбора абитуриентов;

· сроки приема и подачи документов в приемную комиссию института;

· сроки проведения окончательного медицинского освидетельствования;

· сведения о подготовительных курсах.

Приемная кампания – 2020 на факультет милиции в Могилевский институт МВД уже началась. По возникающим вопросам можно обращаться в официальную группу Могилевского института МВД в социальной сети «Вконтакте» vk.com/mimvd либо по телефону 8 (0222) 71 93 42.

Е. КАСЕВИЧ,

специалист по кадрам Шарковщинского ОДО МВД Республики Беларусь