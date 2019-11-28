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Александр Лукашенко – Станиславу Засю: «Вы побывали на открытых заседаниях ОДКБ, увидели всю эту кухню»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь будет председательствовать в Высшем Госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, с 1 января представитель Беларуси – Станислав Зась – приступит к исполнению обязанностей госсекретаря ОДКБ. С ним Александр Лукашенко провел встречу сегодня, 29 ноября.
Обсуждены вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета безопасности Беларуси. Александр Лукашенко поинтересовался также, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совбеза.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому с вами прежде всего хотел бы обсудить вопросы дальнейшего функционирования госсекретариата Беларуси. Ваша точка зрения, ваши предложения, кто возглавит госсекретариат – какие у вас видения? Может быть, какие-то проблемы вы видите? Может, реформировать надо госсекретариат? Меня больше интересует сейчас тема будущей работы секретариата Совета безопасности Беларуси.
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Александр Лукашенко – Станиславу Засю: «Вы побывали на открытых заседаниях ОДКБ, увидели всю эту кухню»
Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь будет председательствовать в Высшем Госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ, сообщили в программе...
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