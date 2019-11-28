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Марзалюк: «Людзі, якія паўцякалі з краіны, якія не маюць ні радзімы, ні сцяга, свечку ў нашай вазніцы папраўляць не будуць»

29.11.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О том, как проходила избирательная кампания-2019, рассказали в программе «Специальный репортаж». Оскорбления сыпались в адрес народных избранников. Особенно не стеснялись «бомбить» Игоря Марзалюка. Понятное дело, харизматичный конкурент.

Игорь Марзалюк, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Гэта не спрэчка па палітычных меркаваннях. Вы мяне можаце не любіць, можаце любіць. Гэта ваша асабістая справа. У вас могут быць іншыя палітычныя погляды. Вы можаце не падзяляць мае палітычныя погляды ўвогуле. Гэта ваша права. Я гатовы, як казаў Вальтэр: мне не падабаецца Ваша меркаванне, но я гатовы, што называецца, жыццем ахвяраваць за тое, каб вы маглі выказацца. Выказвайцеся! Але ёсць рэчы, якія катэгарычна забаронены, якія табуіраваны: не пераходзіць на асобу і не рабіць пагроз. Пагрозы жыццю, пагрозы асабістай рэпутацыі чалавека – гэта самае мярзотнае, што толькі можна ўявіць.

Евгений Пустовой, СТВ:
Эмоции, характерные для нормальных патриотов, оппозиционеры попытались высмеять.  В прямом эфире помахали платочком. Но такие жесты разве что украшали тургеневских гимназисток. А может электорат не понял тонкий намек уходящей натуры – прощание в очередной раз с рухнувшими амбициями.

Марзалюк: «Людзі, якія паўцякалі з краіны, якія не маюць ні радзімы, ні сцяга, свечку ў нашай вазніцы папраўляць не будуць»

Игорь Марзалюк:
Калі вы прывыклі пабірацца каля чужых амбасадаў і прадаваць радзіму за чужыя грошы, то ёсць людзі, якія гэту радзіму ствараюць.

Вы кажаце, вы –новая Беларусь? Я і мая каманда, і мае давераныя людзі, і тыя, хто працуюць на карысць Беларусі – яны і ёсць новая Беларусь! Бо мы тут і зараз плацім падаткі, займаемся бізнэсам – тыя, хто займаецца, робім навуку і робім краіну. А людзі, якія альбо паўцякалі з краіны, альбо не прысутнічаюць, якія не маюць ні радзімы, ні сцяга, свечку ў нашай вазніцы папраўляць не будуць.

Евгений Пустовой:
Даже в Интернете, что называется, на привычной территории анонимной вседозволенности, оппоненты битву проиграли. Марзалюк ответил по-мужски.  

Игорь Марзалюк:
Давайце працаваць тут, і на сваю краіну. І ніколі не казаць: в этой стране. Наша страна, наша Беларусь, наши люди. Самое главное, что ты любишь эту землю, что ты к ней прикипел.

У белорусов, которые ценят свою землю и устои, принято говорить: что посеешь то и пожнёшь. Парламентская компания совпала с посевной озимых. Урожай будем снимать уже в конце следующего лета.

Люди в материале: Игорь Марзалюк
 
 
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О том, как проходила избирательная кампания-2019, рассказали в программе «Специальный репортаж». Оскорбления сыпались в адрес народных избранников. Особенно не...
 
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