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Мальчик после потери семьи отказался от усыновления и живёт один
Источник материала: СТВ
Десятилетний ребёнок живёт один и работает в поле, чтобы обеспечить себя едой. Но становиться частью другой семьи мальчик не хочет.
Как
Пока отец мальчика был жив, он присылал ребёнку деньги, чтобы была возможность покупать еду, одежду и прочие необходимые вещи. Также благодаря финансовой поддержке мужчины с внуком жила бабушка и готовила ему.
После смерти отца ребёнок остался один. Учитель Данг Вана собрал достаточно денег, чтобы тело мужчины было возвращено в родную страну для захоронения. Также педагог предупредил местные власти о положении ребёнка.
Родственники мальчика не захотели брать его под опеку, поэтому ребёнку предложили вариант усыновления другой семьёй. Кхуен отказался и сказал, что сможет сам о себе позаботиться.
Теперь мальчик сажает овощи, выращивает рис, собирает побеги бамбука для приготовления пищи, а также полагается на поддержку соседей, которые иногда делятся с ребёнком едой. Живёт Данг Ван в хижине с соломенной крышей. Он признаётся, что спать в одиночестве, когда воет ветер, не слишком приятно, но ребёнок и думать не хочет об усыновлении.
Несмотря на все сложности самостоятельного ведения хозяйства, Кхуен никогда не пропускает школу. Его преподаватель рассказал об этом, и теперь многие люди выразили желание помочь мальчику хотя бы продуктами.
Пока одни дети сосредоточены на обеспечении себя всем необходимым, другие не выпускают мобильники из рук.
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Десятилетний ребёнок живёт один и работает в поле, чтобы обеспечить себя едой. Но становиться частью другой семьи мальчик не хочет.
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