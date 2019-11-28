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«Фактически придётся тащить воз за всех». Президент о кандидатуре Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК

29.11.2019 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перспективы председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Эта тема сегодня, 29 ноября, стала ключевой во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с главой Совета Республики – Михаилом Мясниковичем. В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к нашей стране.

Михаил Мясникович: «Я не отношусь к тем ястребам, которые на коне с шашкой. Я, всё-таки, человек компромисса»

«Фактически придётся тащить воз за всех». Президент о кандидатуре Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК

Вместе с тем Беларусь получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. На эту должность предложена кандидатура Михаила Мясниковича. Глава государства отметил, что, прежде чем окончательно озвучить свое решение, проинформировал о нем руководителей стран ЕАЭС. Идею участники Союза поддержали.  

«Фактически придётся тащить воз за всех». Президент о кандидатуре Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предстоящие годы для нас весьма почетны и в то же время весьма ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз. Фактически придется тащить воз за всех.

Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были, особенно на должность руководителя нашей Евразийской экономической комиссии. Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что при всех кандидатурах, все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, во-первых, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть.

«Фактически придётся тащить воз за всех». Президент о кандидатуре Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК

Кроме того, 29 ноября Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений. Дмитрий Крутой назначен первым замом премьер-министра, Александр Турчин станет губернатором Минской области (подробнее здесь).    

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Мясникович
 
 
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Новости Беларуси. Перспективы председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Эта тема сегодня, 29...
 
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