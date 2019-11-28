Почему даже у худых бывает выпирающий живот

Источник материала: Tut.by

Выпирающий живот бывает даже у худых. Почему он появляется? Фитнес-эксперты рассказали GO.TUT.BY, сколько тренироваться (и надо ли), чтобы от него избавиться.

Почему у худых появляется живот?

Фото: из личного архива

Фитнес-тренер Маргарита Гуртанова поясняет, что причин может быть несколько. Первая — гормональные сбои: чтобы их определить — нужно сдать анализы на гормоны щитовидной железы (Т3,Т4, ТТГ), девушкам проверить основные «женские» гормоны (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин); проверить уровень стресса — гормон кортизол, который может отвечать за образование подкожно-жировой клетчатки, а также тестостерон — общий и свободный.

Вторая причина — сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Не рыхлый, а постоянно напряженный, вздутый живот может быть признаком висцерального жира. Это тот жир, который скапливается не вокруг талии, а вокруг органов, он негативно сказывается на работе всех внутренних систем.

Если со здоровьем все хорошо, но выпирающий живот есть, то причиной может быть низкий уровень физической активности в течение дня.

Как регулировать питание?

Диетолог, тренер Андрей Свирид каждому человеку, который решил избавиться от живота, советует сдать анализы и еще до начала корректировок рациона привести в норму работу желудочно-кишечного тракта.

Фото: из личного архива

— Живот может выпирать из-за того, что у человека «забит» кишечник. Мы питаемся не совсем так, как это было задумано природой. Например, если мы не допиваем воды и не едим достаточное количество клетчатки.

Если человек четыре раза в день ест, при нормальной работе кишечника он может и два раза в день сходить в туалет. Если это происходит сильно реже, например, один раз в несколько дней, то все потребляемые продукты «накапливаются».

Когда вы нормализуете работу кишечника, Андрей рекомендует отрегулировать питание. Тем, кто хочет избавиться от живота, в первую очередь следует ограничить потребление быстрых углеводов — сахара (в мучном, сладостях). Также в составе продуктов диетолог рекомендует замечать скрытый сахар, который есть в пакетированных соках, хлебе, батоне, мясных полуфабрикатах.

Необязательно идти качаться

Если вопросы с питанием решены, Маргарита рекомендует тем, кто никогда не занимался, добавить умеренную физическую активность — хотя бы 1−2 тренировки в неделю.

— Тренировки могут быть разнообразными, но многие загоняют себя стереотипами, что если есть живот — надо в зал. Сейчас много разных направлений, нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу: если нравится что-то плавное — можно выбрать йогу или растяжку, если динамичное — танцы или анаэробные виды тренировок. Можно попробовать любые варианты, благо сейчас многие клубы предлагают пробные занятия, — поясняет Маргарита.

Нужно быть готовым к тому, что быстрых перемен ждать не стоит.

— Девушки после родов часто переживают за форму живота: в женском организме процессы восстановления длятся от 3 до 6 месяцев, не стоит торопить события. В других случаях если человек наладит питание, будет заниматься и не будет обманывать ни себя, ни окружающих (например, не позволять себе пить пару бокалов сладкого вина и заедать сыром), то тело отзовется и результат будет.

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