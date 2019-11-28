|
Как поймать мышь в стене? Владелец каркасного дома спустя пять лет проверяет состояние утеплителя
Источник материала: Tut.by
Владелец каркасного дома, который построил его своими руками на дачном участке, через пять лет эксплуатации решил проверить, что случилось с утеплителем внутри стен. На своем
При вскрытии стены владелец дома обнаружил, что в каркаснике завелась мышь. Как он решил поступить — смотрите в этом видео:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что происходит с утеплителем в каркасном доме через пять лет эксплуатации каркасного дома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)