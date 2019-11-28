﻿ Как поймать мышь в стене? Владелец каркасного дома спустя пять лет проверяет состояние утеплителя. 21.by
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Как поймать мышь в стене? Владелец каркасного дома спустя пять лет проверяет состояние утеплителя

29.11.2019 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владелец каркасного дома, который построил его своими руками на дачном участке, через пять лет эксплуатации решил проверить, что случилось с утеплителем внутри стен. На своем канале в youtube он выложил видео частичного демонтажа обшивки.

При вскрытии стены владелец дома обнаружил, что в каркаснике завелась мышь. Как он решил поступить — смотрите в этом видео:

 
 
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Что происходит с утеплителем в каркасном доме через пять лет эксплуатации каркасного дома.
 
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