За сутки от гололеда пострадало более 400 человек

Министерство здравоохранения призывает граждан быть острожными и осмотрительными: число пострадавших из-за гололеда за последние утки существенно выросло.

По последней информации Минздрава, больше всего людей от гололеда пострадало в Минске: с 28 ноября их число достигло 243 человек, в Могилевской 52 пострадавших, в Витебской - 42, в Минской 40, в Гомельской 31 пострадавший. Гололед пока что не затронул Брестскую и Гродненскую области, отмечают в ведомстве.

«Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения - госпитализированы 108 человек, а амбулаторную помощь получили 300 человек. Отметим, что из-за гололедной травмы пострадали не только взрослые, но и дети. Так, из всех обратившихся детей и подростков – 16 были осмотрены амбулаторно, 9 – госпитализированы»,- говорится в сообщении Минздрава.

Там также отметили, что профилактикой травм зимой должны заниматься сами граждане: следует быть осторожным и осмотрительным при передвижении по тротуарам и дорогам. Если же падение неизбежно, рекомендуется падать на бок, при получении травмы - просить о помощи или самостоятельно вызывать скорую помощь.