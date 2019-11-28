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Крутой станет первым вице-премьером, Турчин — губернатором Минской области

29.11.2019 17:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Крутой станет первым вице-премьером, Турчин — губернатором Минской области

Александр Лукашенко решил назначить министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина — губернатором Минской области.

«С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава Правительства. Я этого не скрывал: основной этап, конечно, будет после Нового года, когда Правительство отчитается о результатах деятельности. И, как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал Правительство и не только — всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем, если вдруг изберут, действующий президент будет работать»,   – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По мнению президента, Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы "серьезно на него посмотреть и проверить в деле". Такой подход поддержала и глава Администрации президента Наталья Кочанова. 

"Если Турчин уходит фактически с экономической должности в Правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее,  – считает глава государства. – Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики".

Александр Лукашенко пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: нынешний губернатор Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья. Президент отметил, что он неплохо работал на посту губернатора, поэтому, когда сменит должность, продолжит курировать этот регион.

Александр Турчин уже работал с Минской областью в предыдущие годы: в 2010—2012 годах он возглавлял комитет экономики Минского облисполкома, а в 2010—2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома. 

"Вы знаете характер Исаченко. Он покладистый человек, вник в экономику области и поможет вам. Он будет уполномоченным президента, ответственным за Минскую область", – подчеркнул глава государства.

Кандидатуру Дмитрия Крутого на правительственный пост в свое время поддерживал сам Александр Турчин. По его словам, нынешний министр экономики – один из наиболее подготовленных специалистов в Правительстве.

«Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты (с Россией. – прим ред.) пока останутся за ним, будем тут помогать, насколько надо. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность, – добавил Александр Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко решил назначить министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот...
 
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