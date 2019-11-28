сообщает магазин symbal.by. Меценат и инициатор проекта Антон Межа собрал команду профессиональных музыкантов и записал «национальный гимн Республики Беларусь» на стихотворение Максима Богдановича «Погоня»,магазин symbal.by.





«Это была моя давняя мечта – чтобы Беларусь обрела полноценный национальный гимн, качественный, узнаваемый и уместный в историческом и культурном контексте, – рассказывает Антон Межа. – Я решил осуществить эту мечту и выбрал стихотворение Максима Богдановича «Погоня». Чтобы это произведение зазвучало в исполнении хора и оркестра, как белорусский национальный гимн, понадобилось около двух лет и большие средства».









Среди критиков такой формулировки оказался и бывший председатель партии БНФ, языковед Винцук Вячорка.





«Это хорошо. Но национально-государственным гимном произведение становится не в результате кампании в социальных сетях. У нас есть государственный гимн Белорусской Народной Республики – «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» («Мы выйдем плотными рядами»). Если мы нация, мы стоим на грунте того, что сделано предшественниками. А когда каждое новое поколение все начинает будто с нуля – такая и будет у нас судьба», – написал Винцук Вячорка под постом руководителя проекта symbal.by Павла Белоуса.





разговоре с Belsat.eu Павел Белоус рассказал, что на реализацию этого проекта было потрачено около $ 2000. с Belsat.eu Павел Белоус рассказал, что на реализацию этого проекта было потрачено около $ 2000.





На YouTube-канале symbal.by также появился клип к «национальному гимну». В нем использованы кадры из Вильнюса, где 22 ноября состоялось перезахоронения Кастуся Калиновского и повстанцев 1863-1864 годов.





«Мы выйдзем шчыльнымі радамі» – гимн БНР. Впервые опубликован 30 октября 1919 в газете «Беларусь» под названием «Ваяцкі гімн». В качестве гимна марш был принят в 1920 году. На момент его написания БНР уже де-факто не существовало, а ее руководство находилось в изгнании.





«В разные времена рассматривались различные варианты официального гимна Беларуси, – комментирует музыкант и организатор инициативы «Спеўны сход» Сергей Долгушев. – Среди самых известных – белорусская марсельеза «Адвеку мы спалі», «А хто там ідзе?» и «Не загаснуць зоркі ў небе» Янки Купалы, «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макара Kрaвцовa и «Магутны Божа» Натальи Арсеньевой. Но я считаю, что только один вариант лучше всего соответствует гимну нашей страны, сочетает в себе ее прошлое, настоящее и будущее. Это «Погоня» Максима Богдановича, написанная им в 1916 году в Минске».



