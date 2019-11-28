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Белорусские батутисты повторили успех 25-летней давности
Источник материала: Партизан
Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Японии.
фото: БЕЛТА
Как
Белорусские спортсмены на международных соревнованиях не завоевывали золото в командных соревнованиях по прыжкам на батуте 25 лет.
В субботу, 30 декабря, Гончаров и Рябцев выступят в финале в синхронных прыжках. Белоруски на медали в этом виде программы не претендуют.
vk.com/trampolinerus
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Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Японии.
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