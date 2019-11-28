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26-летняя жительница Молодечно уехала на работу в Минск и пропала

29.11.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

26-летняя жительница Молодечно уехала на работу в Минск и пропала
Поисково-спасательный отряд "Ангел" / vk.com

Родные ищут 26-летнюю жительницу Молодечно. Светлана Короткая уехала на работу в Минск 21 ноября и с 23 ноября перестала выходить на связь с родственниками.

26-летняя жительница Молодечно уехала на работу в Минск и пропала Пропавшую девять дней назад девушку нашли в лесу под Минском

Приметы: рост 164 см, глаза карие, телосложение худощавое, волосы длинные, темно-русые на концах. Особые приметы: небольшой шрам под левым глазом.

Была одета: синие джинсы, красный свитер с белым узором, коричневая кожаная куртка на меху.

Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят откликнуться по телефонам: 8 (029) 181–71–29, 8 (025) 959–36–48 (ПСО «Ангел Северо-Запад) или 102 (милиция).

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка не выходит на связь с родными с 23 ноября.
 
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