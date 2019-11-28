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Дональд Туск передал полномочия главы Европейского совета Шарлю Мишелю
Источник материала: СТВ
Новости Бельгии. Дональд Туск покинул пост главы Европейского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 ноября он официально передал полномочия Шарлю Мишелю. Краткая церемония состоялась в парадном холле здания «Европа» в Брюсселе.
К исполнению своих обязанностей новый председатель приступит 1 декабря. Ранее Шарль Мишель занимал должность премьера Бельгии. Стоит отметить, покинувший пост Дональд Туск не планирует полностью отходить от дел. На минувшей неделе его избрали председателем Европейской народной партии – главной политической силы ЕС.
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Новости Бельгии. Дональд Туск покинул пост главы Европейского совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 ноября он официально передал полномочия Шарлю...
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