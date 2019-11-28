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Врач о гололёдных травмах в Минске: «За сутки поступило в приёмное отделение 150 человек»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 29 ноября в Беларуси из-за гололедицы. Ожидается, что такая погода продержится еще несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между тем, медики отмечают всплеск количества пострадавших от метеоусловий. 108 человек госпитализированы с гололедными травмами за минувшие сутки.
Леонид Коноваленко:
Сергей Казаев, врач-травматолог ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»:
Добавим, оранжевый уровень опасности объявлен и на 30 ноября. По всей стране ожидается туман и гололедица. Столбик термометра будет держаться в пределах 0 градусов.
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 29 ноября в Беларуси из-за гололедицы. Ожидается, что такая погода продержится еще несколько дней, сообщили...
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