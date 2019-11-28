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Врач о гололёдных травмах в Минске: «За сутки поступило в приёмное отделение 150 человек»

29.11.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 29 ноября в Беларуси из-за гололедицы. Ожидается, что такая погода продержится еще несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, медики отмечают всплеск количества пострадавших от метеоусловий. 108 человек госпитализированы с гололедными травмами за минувшие сутки.

Врач о гололёдных травмах в Минске: «За сутки поступило в приёмное отделение 150 человек»

Леонид Коноваленко:
На остановке Казинца шел в магазин, подскользнулся и всё – поломал. Там не один я падал. После дождя еще подморозило.

Врач о гололёдных травмах в Минске: «За сутки поступило в приёмное отделение 150 человек»

Сергей Казаев, врач-травматолог ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»:
За сутки поступило в приемное отделение 150 человек, из них 84 пациента имели переломы. 20 пациентов были госпитализированы. В основном, это были переломы предплечья, области лучезапястного сустава, переломы в области лодыжек.

Добавим, оранжевый уровень опасности объявлен и на 30 ноября. По всей стране ожидается туман и гололедица. Столбик термометра будет держаться в пределах 0 градусов.

Врач о гололёдных травмах в Минске: «За сутки поступило в приёмное отделение 150 человек»

Врач о гололёдных травмах в Минске: «За сутки поступило в приёмное отделение 150 человек»

Люди в материале: Сергей Казаев
 
 
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 29 ноября в Беларуси из-за гололедицы. Ожидается, что такая погода продержится еще несколько дней, сообщили...
 
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