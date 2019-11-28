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Наталья Цилинская: «Всю жизнь тянуть за своих детей я не буду. Я их буду безумно любить»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
А вот возвращаясь к тому, что справляетесь – репетитор, школа…
Всю жизнь тянуть за своих детей я не буду. Я их буду безумно любить. И самое главное, чтобы они росли, понимая то, что я от них ничего не хочу, кроме того, чтобы они были счастливы. Но помогу.
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А дети помогают? Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка...
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