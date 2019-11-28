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В Слуцке установят четыре новогодних ёлки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четыре праздничные елки установят в Слуцке до Нового года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Две из них будут живыми. Остальные – каркасные, созданные по уникальному дизайну, который традиционно используют только случчане. Сейчас идет проверка иллюминации. И через неделю начнут устанавливать новогодние деревья. Некоторые привычные для жителей инсталляции обновили.
Мария Корзан, заместитель начальника отдела слуцкого ЖКХ:
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Новости Беларуси. Четыре праздничные елки установят в Слуцке до Нового года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Две из них будут живыми. Остальные –...
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