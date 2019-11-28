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В Слуцке установят четыре новогодних ёлки

29.11.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четыре праздничные елки установят в Слуцке до Нового года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке установят четыре новогодних ёлки

Две из них будут живыми. Остальные – каркасные, созданные по уникальному дизайну, который традиционно используют только случчане. Сейчас идет проверка иллюминации. И через неделю начнут устанавливать новогодние деревья. Некоторые привычные для жителей инсталляции обновили.

В Слуцке установят четыре новогодних ёлки

Мария Корзан, заместитель начальника отдела слуцкого ЖКХ:
У нас есть композиция: Дед Мороз на санях едет, и там стоит большой сундук, олень маленький в упряжке. В этом году купили Снегурочку к этой композиции. Она будет стоять напротив исполкома, около Дома творчества.

В Слуцке установят четыре новогодних ёлки


Традиционно, Слуцк украсят в бело-синих цветах. Будет развешано более 5000 флажков и праздничные растяжки. Больше всего уделят внимание именно центру города.

Люди в материале: Мария Корзан
 
 
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Новости Беларуси. Четыре праздничные елки установят в Слуцке до Нового года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Две из них будут живыми. Остальные –...
 
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