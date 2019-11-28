







Как сообщает Daily Mail, последние десять лет пес жил с престарелым мужчиной.





Однако мужчина умер от болезни. Его семья взяла 12-летнего питомца с собой на могилу покойного.





собака ходила по могиле и разрывала ее. Пес не хотел идти обратно домой и попытался откопать захоронение. Дочь умершего мужчины отметила, что





"Ложилась рядом с ней и не двигалась", — сказала она.



