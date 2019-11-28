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Грушевку поставили на паузу: общественное обсуждение ПДП отменили. Узнали, почему

29.11.2019 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях администрация Московского района анонсировала изменения в ПДП территории в границах пр. Дзержинского — пр. Жукова — улицы Железнодорожной, согласно которому Грушевку ждали очередные изменения. Презентация проекта была намечена на 5 декабря. Однако сейчас стало известно, что общественное обсуждение отменили. REALTY.TUT.BY узнал, что произошло.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За последние годы Грушевка лишилась большей части усадебной застройки и плотно обросла многоэтажками. Жилье тут росло и продолжает расти как на дрожжах, а вот социальных объектов и рекреационных зон в районе катастрофически не хватает.

Новая редакция ПДП частично решала этот вопрос: разработчики проекта предложили много паркингов, новую поликлинику и реконструкцию существующих детских садов и школ до нужных параметров. Кроме этого, нашли и две новые площадки под строительство многоквартирного жилья. Но, видимо, что-то не учли.

Сегодня администрация Московского района сообщила TUT.BY о том, что общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах проспекта Дзержинского — проспекта Жукова — улицы Железнодорожной (внесение изменений)», которое планировалось к проведению с 02.12.2019 по 26.12.2019 включительно отменено. Причина — необходимость внесения изменений и доработки в указанный проект.

 
 
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Район ожидали большие изменения. Однако их пока придется подождать.
 
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