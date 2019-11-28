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Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак

29.11.2019 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Владельцы собак знают, что их домашние любимцы забавные. Конечно, они иногда грызут ценные вещи, скидывают цветы на пол и многое другое. Однако собаки преданные, помогают вести более активную жизнь, не дают заскучать. 

Не всем четверолапым повезло найти семью, поэтому некоторым приходится жить на улице или в специальных приютах. И есть люди, которые стараются решить эту проблему по мере своих сил. 

Например, супруги Мэри и Адам Голдберги создали фотопроект, чтобы показать индивидуальность каждой собаки. Иногда снимки получаются невероятно потешными. Убедитесь сами. 

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Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Фото: instagram.com/agoldphoto 

Люди в материале: Адам Голдберг, Мэри Голдберг
 
 
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Владельцы собак знают, что их домашние любимцы забавные. Конечно, они иногда грызут ценные вещи, скидывают цветы на пол и многое другое. Однако собаки преданные,...
 
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