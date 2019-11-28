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Пытаются поймать корм. Показываем потешные фотографии собак
Источник материала: СТВ
Владельцы собак знают, что их домашние любимцы забавные. Конечно, они иногда грызут ценные вещи, скидывают цветы на пол и многое другое. Однако собаки преданные, помогают вести более активную жизнь, не дают заскучать.
Не всем четверолапым повезло найти семью, поэтому некоторым приходится жить на улице или в специальных приютах. И есть люди, которые стараются решить эту проблему по мере своих сил.
Например, супруги Мэри и Адам Голдберги создали фотопроект, чтобы показать индивидуальность каждой собаки. Иногда снимки получаются невероятно потешными. Убедитесь сами.
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Владельцы собак знают, что их домашние любимцы забавные. Конечно, они иногда грызут ценные вещи, скидывают цветы на пол и многое другое. Однако собаки преданные,...
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