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Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

29.11.2019 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по прыжкам на батуте – чемпион мира. На планетарном форуме в Токио наши парни прыгнули выше головы в прямом и переносном смыслах,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Гончаров, Олег Рябцев и Иван Литвинович безукоризненно исполнили свои программы, что и позволило им стать недосягаемыми для конкурентов.

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Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

Главных претендентов на верхнюю ступень пьедестала – представителей Китая – наши парни опередили на 0,04 балла. Тройку лучших замкнули российские спортсмены.

30 ноября будут разыграны очередные комплекты медалей. Белорусы представлены во всех финалах.

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Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

Люди в материале: Владислав Гончаров
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по прыжкам на батуте – чемпион мира. На планетарном форуме в Токио наши парни прыгнули выше головы в прямом и переносном...
 
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