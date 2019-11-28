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Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по прыжкам на батуте – чемпион мира. На планетарном форуме в Токио наши парни прыгнули выше головы в прямом и переносном смыслах,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владислав Гончаров, Олег Рябцев и Иван Литвинович безукоризненно исполнили свои программы, что и позволило им стать недосягаемыми для конкурентов.
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Главных претендентов на верхнюю ступень пьедестала – представителей Китая – наши парни опередили на 0,04 балла. Тройку лучших замкнули российские спортсмены.
30 ноября будут разыграны очередные комплекты медалей. Белорусы представлены во всех финалах.
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по прыжкам на батуте – чемпион мира. На планетарном форуме в Токио наши парни прыгнули выше головы в прямом и переносном...
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