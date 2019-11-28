Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по прыжкам на батуте – чемпион мира. На планетарном форуме в Токио наши парни прыгнули выше головы в прямом и переносном смыслах,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Гончаров, Олег Рябцев и Иван Литвинович безукоризненно исполнили свои программы, что и позволило им стать недосягаемыми для конкурентов.

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион – о Витебске, славе, продаже телефона, СМИ, супергероях и искренности









Главных претендентов на верхнюю ступень пьедестала – представителей Китая – наши парни опередили на 0,04 балла. Тройку лучших замкнули российские спортсмены.

30 ноября будут разыграны очередные комплекты медалей. Белорусы представлены во всех финалах.

Ольга Власова: «Всё идёт по плану. Мужская команда готовится достаточно серьёзно»











