Александр Лукашенко решил назначить Дмитрия Крутого первым вице-премьером, Александра Турчина — губернатором Минской области

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина — губернатора Минской области, передает корреспондент Б ЕЛТА.

«С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только — всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий Президент будет работать», — сказал Александр Лукашенко.





По мнению Президента, Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы «серьезно на него посмотреть и проверить в деле». Такой подход поддержала и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. «Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее, — считает глава государства. — Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики». Александр Лукашенко пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: нынешний губернатор Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья. Президент отметил, что он неплохо работал на посту губернатора, поэтому, когда сменит должность, продолжит курировать этот регион. Александр Турчин уже работал с Минской областью в предыдущие годы: в 2010-2012 годах он возглавлял комитет экономики Минского облисполкома, а в 2010-2015 годах занимал должность заместителя председателя облисполкома. «Вы знаете характер Исаченко. Он покладистый человек, вник в экономику области и поможет вам. Он будет уполномоченным Президента, ответственным за Минскую область», — подчеркнул глава государства. Кандидатуру Дмитрия Крутого на правительственный пост в свое время поддерживал сам Александр Турчин. По его словам, нынешний министр экономики — один из наиболее подготовленных специалистов в правительстве. «Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты (с Россией. — Прим. БЕЛТА) пока останутся за ним, будем тут помогать, насколько надо. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность», — добавил Александр Лукашенко. Как сообщалось, сегодня глава государства также встретился со спикером Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Его кандидатура выдвинута на должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (в феврале 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси), поэтому главной темой встречи стали перспективы председательства страны и ее представителей в интеграционных объединениях.

С нового года представитель Беларуси — госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась — также назначен генеральным секретарем ОДКБ. В этой связи во Дворце Независимости сегодня обсуждались и вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совбеза. На встрече с главой государства присутствовал сам Станислам Зась и глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Александр Лукашенко поинтересовался, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совета безопасности, есть ли сейчас в этом органе какие-нибудь проблемы или необходимость в реформировании. «Меня сейчас больше интересует тема будущей работы секретариата Совета безопасности Беларуси. Да и вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока новый человек не войдет в курс дела. Думаю, у вас какое-то время в Москве для этого найдется», — добавил Президент.

«Это под силу только вам» — Александр Лукашенко о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК Перспективы председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве стали главной темой сегодняшней встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.





В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Представитель Беларуси, Станислав Зась, также назначен генсекретарем ОДКБ с 1 января 2020 года. Кроме того, республика в будущем году будет председательствовать в Высшем госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ. «Речь идет о том, что предстоящие годы для нас весьма почетны и в то же время ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз, — сказал Президент. — При этом вы видите, какие интеграционные процессы идут. Поэтому фактически придется тащить воз за всех». Глава государства отметил, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность председателя Коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено. «Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были, — отметил он. — Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть». Александр Лукашенко также рассказал, что перед тем как окончательно озвучить свое решение, проинформировал о нем руководителей стран ЕАЭС. «Мне нужно было наверняка, серьезно проконсультироваться и подготовить своих коллег, — пояснил он. — Вы же понимаете, что наш кандидат должен четыре года исполнять эти обязанности. Кандидатуру предлагает Президент на наш экономический совет, где будут сидеть главы государств. И хотелось бы, чтобы они безоговорочно восприняли эту кандидатуру. Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают. Токаев (Президент Казахстана. — Прим. БЕЛТА) больше знает: вы работали в одинаковых должностях. Мы с ним вчера поговорили. Все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас — поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу».

Вопросы дальнейшей работы Госсекретариата Совбеза обсуждены сегодня во Дворце Независимости Вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета безопасности Беларуси глава государства Александр Лукашенко обсудил сегодня с госсекретарем Станиславом Засем и главой Администрации Президента Натальей Кочановой. «Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая (в 2020 году Беларусь начинает председательствовать в ЕАЭС. — Прим. БЕЛТА), и силовая оборона в ОДКБ, и в Союзном государстве Высший госсовет нынешний Президент Беларуси возглавляет. С одной стороны, почетно, с другой — ответственно», — сказал Александр Лукашенко. Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января, но уже фактически работает там, отметил Президент. Накануне он вместе с лидерами стран — членов организации принял участие в закрытой части саммита ОДКБ. «Вы увидели всю эту «кухню», вплотную познакомились со всеми президентами, увидели их позиции, что касается нашего оборонительного союза. Напутствовать вас нет смысла, поэтому хотел с вами обсудить вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата», — пояснил глава государства. Александр Лукашенко поинтересовался, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совета безопасности, есть ли сейчас в этом органе какие-нибудь проблемы или необходимость в реформировании. «Меня сейчас больше интересует тема будущей работы секретариата Совета безопасности Беларуси. Да и вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока новый человек не войдет в курс дела. Думаю, у вас какое-то время в Москве для этого найдется», — добавил Президент. Как сообщалось, 28 ноября на саммите Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась был утвержден на должность генерального секретаря организации. Решение о назначении белорусского представителя принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года, где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом — была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Беларуси. В ноябре 2018 года Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. На данный момент обязанности генсекретаря ОДКБ исполняет Валерий Семериков.