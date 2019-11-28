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«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно

29.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Представители министерств и вузов Кубы прибыли с визитов в Гродно.

Их главный интерес – Научно-технологический парк, созданный на базе ГрГУ имени Янки Купалы.
 
Эта встреча – один из действенных шагов выполнения меморандума, подписанного летом Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством науки, технологий и окружающей среды Кубы. В частности, он предполагает обмен информацией и технические консультации по вопросам создания и развития научно-технологических парков. Также месяц назад Беларусь посещал президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес. Главы государств подписали совместное заявление, в котором подтвердили союзнический характер отношений между странами.
 
«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно
«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно
 
Развитие сотрудничества намечено в самых разных отраслях, в том числе в научно-технической сфере.
 
 Мы принимали участие в семинаре в Минске, где был представлен опыт работы белорусских технопарков. Тогда узнали о том, что есть он и в Гродно. Так как у нас недавно была утверждена политика по созданию технопарков, нам интересен ваш опыт в этой сфере. Но мы еще только в начале пути, – рассказала генеральный директор юридического управления Министерства науки, технологий и окружающей среды Кубы Юрайке Сеаоне. – Сейчас в стране планируется создать пять технопарков, а первый, надеемся, будет открыт в январе следующего года. Он будет связан с информационными технологиями.
 
«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно
 
Как отметили гости, они только в начале пути по созданию технопарка. Так что интересовали их самые разные аспекты: условия для резидентов, их поиск, составление бизнес-плана, работа со стартапами и так далее.
 
«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно
«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно
 
– Мы для себя уже выработали определенные технологии. К примеру, резиденты «рождаются» внутри университета на основе вузовских разработок. Три из семи резидентов технопарка – компании, созданные студентами, преподавателями и сотрудниками ГрГУ. Недавно появилась студия проектов и стартапов, где сейчас поддержаны 29 проектов. Надеемся, что спустя время часть из них станут резидентами технопарка, – рассказал проректор по научной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Романовский. – Еще одно направление – это создание инфраструктуры, привлекательной для предпринимателей, которые имеют инновационные идеи, но не имеют возможности их реализовать. Им интересны наши лаборатории и технологическое оборудование, которое можно брать в аренду.
 

Как отметила принимающая сторона, этот визит может стать первым шагом для сотрудничества между учеными. Обмен информацией и новые научные результаты можно будет монетизировать, то есть развивать до уровня производства в двух странах на базе технопарков.

 
«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно
«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно
«Нам интересен ваш опыт работы технопарка». Делегация министерств и вузов Кубы посещает Гродно
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Представители министерств и вузов Кубы прибыли с визитов в Гродно. Их главный интерес – Научно-технологический парк, созданный на базе ГрГУ имени Янки Купалы.  ...
 
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