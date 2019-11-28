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Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны
29.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В средней школе №4 прошло занятие в рамках «Школы Активного Гражданина». Благодаря этому республиканскому проекту горецкие старшеклассники получили возможность вести диалог с властью, депутатами и руководством организаций. В этот раз школьники смогли задать свои вопросы председателю районного Совета депутатов Оксане Огородниковой.
Занятие подготовили и организовали ученики девятых классов под присмотром руководителей — Инны Белоусовой и Лидии Шкургановой.
Встреча прошла в форме заочного путешествия по Беларуси. Оно складывалось из пяти шагов — каждый из них был посвящен самым важным достижениям современной Беларуси. Это спорт, промышленность, культура, здравоохранение и наука.
Проект «ШАГ» приносит положительные результаты, считает замдиректора по воспитательной работе Татьяна Антоневич. Школьники начинают по-взрослому рассуждать анализировать происходящие в стране события.
Валерия Дроздовская
Фото Михаила Левцова
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В средней школе №4 прошло занятие в рамках «Школы Активного Гражданина». Благодаря этому республиканскому проекту горецкие старшеклассники получили...
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