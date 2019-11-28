Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

Источник материала: Горецкий вестник

В средней школе №4 прошло занятие в рамках «Школы Активного Гражданина». Благодаря этому республиканскому проекту горецкие старшеклассники получили возможность вести диалог с властью, депутатами и руководством организаций. В этот раз школьники смогли задать свои вопросы председателю районного Совета депутатов Оксане Огородниковой.













Занятие подготовили и организовали ученики девятых классов под присмотром руководителей — Инны Белоусовой и Лидии Шкургановой.

























Встреча прошла в форме заочного путешествия по Беларуси. Оно складывалось из пяти шагов — каждый из них был посвящен самым важным достижениям современной Беларуси. Это спорт, промышленность, культура, здравоохранение и наука.





















































Проект «ШАГ» приносит положительные результаты, считает замдиректора по воспитательной работе Татьяна Антоневич. Школьники начинают по-взрослому рассуждать анализировать происходящие в стране события.







Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова