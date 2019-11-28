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Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

29.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В средней школе №4 прошло занятие в рамках «Школы Активного Гражданина». Благодаря этому республиканскому проекту горецкие старшеклассники получили возможность вести диалог с властью, депутатами и руководством организаций. В этот раз школьники смогли задать свои вопросы председателю районного Совета депутатов Оксане Огородниковой.

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Занятие подготовили и организовали ученики девятых классов под присмотром руководителей —  Инны Белоусовой и Лидии Шкургановой.

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны
Оксана Огородникова ответила школьникам на вопросы о детских мечтах, выборе профессии и малой родине. Она еще раз напомнила молодым людям, что они живут в государстве, которое заботится о каждом своем гражданине.

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны
Ведущими встречи были Роман Якубовский и Ольга Салтанова.

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Встреча прошла в форме заочного путешествия по Беларуси. Оно складывалось из пяти шагов — каждый из них был посвящен самым важным достижениям современной Беларуси. Это спорт, промышленность, культура, здравоохранение и наука.

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны
На встрече работала экспертная группа — она задавала участникам итоговые вопросы. Самым активным в ответах был девятиклассник Ярослав Борисенко.

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны
Директор школы Василий Беляев

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны
Оксана Огородникова рассказала, что Горецкий район экспортировал продукции на 40 млн. долларов.

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Проект «ШАГ» приносит положительные результаты, считает замдиректора по воспитательной работе Татьяна Антоневич. Школьники начинают по-взрослому рассуждать анализировать происходящие в стране события.

 

Старшеклассники спросили Оксану Огородникову про детские мечты и будущее страны

 

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 49
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  В средней школе №4 прошло занятие в рамках «Школы Активного Гражданина». Благодаря этому республиканскому проекту горецкие старшеклассники получили...
 
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