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Для кого? В Лиде на территории предприятия установили скульптуру зайца
Источник материала: Lida.Info
Символ кукурузных палочек бренда «Хрумстик» появился на территории «Лидапищеконцентратов», сообщает
Скульптура стала своеобразным подарком предприятию, которое в этом году празднует 75-летие.
Отметим, что скульптура установлена на территории самого предприятия и доступна взору лишь его работников.
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Символ кукурузных палочек бренда «Хрумстик» появился на территории «Лидапищеконцентратов», сообщает Liderfm.by. Скульптура стала своеобразным подарком предприятию,...
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