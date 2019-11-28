Для кого? В Лиде на территории предприятия установили скульптуру зайца

Источник материала: Lida.Info





Символ кукурузных палочек бренда «Хрумстик» появился на территории «Лидапищеконцентратов», сообщает Liderfm.by .

Скульптура стала своеобразным подарком предприятию, которое в этом году празднует 75-летие.

Отметим, что скульптура установлена на территории самого предприятия и доступна взору лишь его работников.