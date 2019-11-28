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В Бресте показали милицейские ретроавтомобили: советский «бобик», «москвич» и ГАЗ-67

29.11.2019 18:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 ноября на площадке перед Брестским горисполкомом прошла выставка милицейской ретротехники.


Мероприятие было приурочено к 80-летию областной милиции. На площадке выставили ГАЗ-67 1951 года выпуска, "москвичи" 401−420 1954 года, 407-й — 1961 года, ВАЗ 2101 1974-го, ВАЗ 2106 1997-го, РАФ 2203 «Латвия» 1987.







Кроме того, были представлены винтажные милицейские мотоциклы и современные автомобили Geely и Opel.

 
 
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  29 ноября на площадке перед Брестским горисполкомом прошла выставка милицейской ретротехники. Мероприятие было приурочено к 80-летию областной милиции. На...
 
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