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В Бресте показали милицейские ретроавтомобили: советский «бобик», «москвич» и ГАЗ-67
29.11.2019 18:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
29 ноября на площадке перед Брестским горисполкомом прошла
Мероприятие было приурочено к 80-летию областной милиции. На площадке выставили ГАЗ-67 1951 года выпуска, "москвичи" 401−420 1954 года, 407-й — 1961 года, ВАЗ 2101 1974-го, ВАЗ 2106 1997-го, РАФ 2203 «Латвия» 1987.
Кроме того, были представлены винтажные милицейские мотоциклы и современные автомобили Geely и Opel.
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29 ноября на площадке перед Брестским горисполкомом прошла выставка милицейской ретротехники. Мероприятие было приурочено к 80-летию областной милиции. На...
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