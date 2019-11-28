Смотрите подборочку видео с ДТП за 28 ноября с улиц Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Бьются. На тех же местах и в тот же час. Ничего нового. Фото не по теме, это было сегодня.





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Пропустил, называется...

Поехал на красный сигнал - смотри в оба!

Перед пешеходным всегда трижды внимание! Что скажет общественность по этому поводу?



