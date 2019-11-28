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Смотрите подборочку видео с ДТП за 28 ноября с улиц Бреста
29.11.2019 18:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Бьются. На тех же местах и в тот же час. Ничего нового. Фото не по теме, это было сегодня.
видео -
Пропустил, называется...
Поехал на красный сигнал - смотри в оба!
Перед пешеходным всегда трижды внимание! Что скажет общественность по этому поводу?
Не знаем как там у вас с ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЕЙ, а вот у наших водителей вчера был точно ЧЕРНЫЙ ЧЕТВЕРГ... ((( P.S. Ребята, не бейтесь так много, берегите себя и свою технику! Видеомонтажер
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