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Погода на выходные и начало недели: с декабря похолодает

29.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В последние дни ноября в Беларуси будет наблюдаться оттепель, с 1 декабря похолодает.

В субботу, 30 ноября, ожидаются небольшие кратковременные дожди, переходящие в мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, слабый гололед. Температура воздуха в течение суток в основном составит минус 1 - плюс 5 градусов, но уже во второй половине дня столбик термометра начнет понижаться, на дорогах подморозит.

В воскресенье, 1 декабря, в некоторых районах страны прогнозируется небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до минус 2-7 градусов. Днем температура не превысит минус 4 - плюс 2 градусов.

В понедельник и вторник, 2 и 3 декабря, местами по республике ожидается кратковременный снег, на отдельных участках дорог - гололедица. Температура воздуха ночью будет 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Температура днем составит минус 4 - плюс 2 градуса.


Источник: БелТА

 
 
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В последние дни ноября в Беларуси будет наблюдаться оттепель, с 1 декабря похолодает.
 
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