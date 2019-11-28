Эффект домино - пять авто пострадали в одном ДТП в Бобруйске

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске утром 29 ноября в ДТП попали 5 машин, причем три из них были припаркованы. В ГАИ области говорят, что информации о пострадавших людях нет, то есть повреждения получили лишь машины.



Фото: vk.com/babryisk

Фото аварии разместил в группе «Подслушано Бобруйск» во «ВКонтакте» Александр, который представился пассажиром такси. Судя по фото, автомобиль перевозчика врезался в «Ладу», а та по инерции врезалась в припаркованное авто. Удар был такой силы, что сработал эффект домино, и повреждения получили еще две соседние машины.













Обстоятельства ДТП устанавливаются.