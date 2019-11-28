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Эффект домино - пять авто пострадали в одном ДТП в Бобруйске

29.11.2019 18:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске утром 29 ноября в ДТП попали 5 машин, причем три из них были припаркованы. В ГАИ области говорят, что информации о пострадавших людях нет, то есть повреждения получили лишь машины.


Фото: vk.com/babryisk

Фото аварии разместил в группе «Подслушано Бобруйск» во «ВКонтакте» Александр, который представился пассажиром такси. Судя по фото, автомобиль перевозчика врезался в «Ладу», а та по инерции врезалась в припаркованное авто. Удар был такой силы, что сработал эффект домино, и повреждения получили еще две соседние машины.




Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
 
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