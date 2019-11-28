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Эффект домино - пять авто пострадали в одном ДТП в Бобруйске
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске утром 29 ноября в ДТП попали 5 машин, причем три из них были припаркованы. В ГАИ области говорят, что информации о пострадавших людях нет, то есть повреждения получили лишь машины.
Фото аварии
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Водители и пассажир такси в порядке.
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