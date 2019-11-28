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Всемирный банк: рост зарплат белорусов экономически не обоснован
Источник материала: Партизан
В Беларуси в этом году на рост экономики негативно повлияло прежде всего снижение экспорта.
Экономисты Всемирного банка по Беларуси Кирилл Гайдук (слева) и Марина Сидоренко. Фото: Myfin.by
Основным вкладом в рост ВВП стало потребление товаров и услуг со стороны домохозяйств. Потребление увеличилось благодаря повышению зарплат. Однако рост зарплат экономически не обоснован, так как значительно опережает рост производительности труда, отмечает экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.
В первые три квартала этого года темпы экономического роста в Беларуси замедлились до 1% с 3,7% в январе-сентябре 2018 года, отметили специалисты ВБ. Экономист Всемирного банка на презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси рассказала о текущих тенденциях в экономике нашей страны.
В частности, говоря о том, кто в текущем году в основном предъявлял спрос на товары и услуги, производимые в Беларуси, Марина Сидоренко отметила, что основным вкладом в рост ВВП было конечное потребление, то есть потребление товаров и услуг со стороны домохозяйств. За полугодие 2019 года потребление домашних хозяйств выросло на 6,5% в реальном выражении.
– В свою очередь потребление домохозяйств поддерживалось ростом заработных плат. Зарплаты выросли на 7,6% за первые 9 месяцев текущего года.
Но здесь стоит отметить такую тенденцию – зарплаты росли гораздо быстрее, чем росла производительность труда в экономике. Так, зарплата выросла на 7,6%, в то время как производительность труда всего лишь на 1,5%.
Это означает, что зарплата начислялась и выплачивалась не потому, что предприятия и экономика работали более эффективно, а по иным, социальным, соображениям.
Экспорт в ЕС сократился, в РФ и СНГ вырос незначительно
Если посмотреть на то, что же влияло негативно на рост ВВП, то прежде всего это снижение экспорта. Экспорт товаров за полугодие сократился на 3% в номинальном выражении в долларах. Это очень резкая динамика падения в сравнении с ростом на 18,3% за тот же период в 2018 году.
При этом экспорт в страны ЕС и вне СНГ сократился наиболее существенно. Так, экспорт в ЕС сократился на 17,3%, вне СНГ – на 8,7%, в то время как товарный экспорт в Россию и страны СНГ вырос, но небольшими темпами – 3,7% и 1,6% соответственно.
У какой отрасли вклад в рост ВВП больше
Что влияло на рост ВВП Беларуси со стороны производства, какие отрасли больше всего вносили вклад в то, что наш ВВП вырос на 1%?
Здесь отмечается следующее: фактически на 50% рост ВВП обязан росту выпуска товаров и услуг в отрасли информация и связь. В то время как в остальных традиционных секторах – промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля – совокупный рост составил 50%. Их вклад – 0,5% роста ВВП.
Это говорит о том, что выпуск товаров в каждой отрасли рос медленными темпами – меньше единицы. А в некоторых отраслях промышленности даже наблюдалась стагнация.
Это может быть обусловлено довольно слабым состоянием предприятий в данных секторах. Предприятия либо не могут выпускать конкурентоспособную продукцию, которую они продавали бы внутри и на внешних рынках, либо финансовая ситуация не позволяет им динамично развиваться.
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