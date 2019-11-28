Всемирный банк: рост зарплат белорусов экономически не обоснован

Основным вкладом в рост ВВП стало потребление товаров и услуг со стороны домохозяйств. Потребление увеличилось благодаря повышению зарплат. Однако рост зарплат экономически не обоснован, так как значительно опережает рост производительности труда, отмечает экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.





В первые три квартала этого года темпы экономического роста в Беларуси замедлились до 1% с 3,7% в январе-сентябре 2018 года, отметили специалисты ВБ. Экономист Всемирного банка на презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси рассказала о текущих тенденциях в экономике нашей страны.





В частности, говоря о том, кто в текущем году в основном предъявлял спрос на товары и услуги, производимые в Беларуси, Марина Сидоренко отметила, что основным вкладом в рост ВВП было конечное потребление, то есть потребление товаров и услуг со стороны домохозяйств. За полугодие 2019 года потребление домашних хозяйств выросло на 6,5% в реальном выражении.





– В свою очередь потребление домохозяйств поддерживалось ростом заработных плат. Зарплаты выросли на 7,6% за первые 9 месяцев текущего года.





Но здесь стоит отметить такую тенденцию – зарплаты росли гораздо быстрее, чем росла производительность труда в экономике. Так, зарплата выросла на 7,6%, в то время как производительность труда всего лишь на 1,5%.





Это означает, что зарплата начислялась и выплачивалась не потому, что предприятия и экономика работали более эффективно, а по иным, социальным, соображениям.





Экспорт в ЕС сократился, в РФ и СНГ вырос незначительно

Если посмотреть на то, что же влияло негативно на рост ВВП, то прежде всего это снижение экспорта. Экспорт товаров за полугодие сократился на 3% в номинальном выражении в долларах. Это очень резкая динамика падения в сравнении с ростом на 18,3% за тот же период в 2018 году.





При этом экспорт в страны ЕС и вне СНГ сократился наиболее существенно. Так, экспорт в ЕС сократился на 17,3%, вне СНГ – на 8,7%, в то время как товарный экспорт в Россию и страны СНГ вырос, но небольшими темпами – 3,7% и 1,6% соответственно.





У какой отрасли вклад в рост ВВП больше

Что влияло на рост ВВП Беларуси со стороны производства, какие отрасли больше всего вносили вклад в то, что наш ВВП вырос на 1%?





Здесь отмечается следующее: фактически на 50% рост ВВП обязан росту выпуска товаров и услуг в отрасли информация и связь. В то время как в остальных традиционных секторах – промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля – совокупный рост составил 50%. Их вклад – 0,5% роста ВВП.





Это говорит о том, что выпуск товаров в каждой отрасли рос медленными темпами – меньше единицы. А в некоторых отраслях промышленности даже наблюдалась стагнация.





Это может быть обусловлено довольно слабым состоянием предприятий в данных секторах. Предприятия либо не могут выпускать конкурентоспособную продукцию, которую они продавали бы внутри и на внешних рынках, либо финансовая ситуация не позволяет им динамично развиваться.



Увеличились проблемные кредиты

Это нашло свое отражение и в росте проблемных кредитов в банковском секторе. Так, мы видим, что доля проблемных кредитов в банковской системе увеличилась с 3,5% по состоянию на 1 мая 2018 года до 5,5% на 1 сентября 2019 года.





В связи с такой ситуацией в корпоративном секторе бюджет вынужден был оказывать поддержку на покрытие убытков предприятиям реального сектора экономики.





И по статистике видно, что средства, полученные из бюджета на покрытие убытков, увеличились на 10,3% в реальном выражении и достигли за 9 месяцев текущего года почти 600 млн долларов, что составило около 2% ВВП.





О доходах и расходах бюджета

Доходы республиканского бюджета сократились за текущие 9 месяцев на 0,2% ВВП в реальном выражении, то есть с учетом инфляции. Произошло это в основном из-за снижения налоговых поступлений во внешней торговле. Здесь ощущается эффект налогового маневра, из-за которого снизились поступления от экспортных пошлин на нефтепродукты.





Расходы выросли на 3% в реальном выражении. И этот рост был в основном за счет роста субсидий предприятиям, трансфертов населению, а также за счет роста зарплаты в экономике.





Расходы по внешнему долгу сократились

В то же самое время следует отметить, что расходы на обслуживание внешнего долга несколько сократились за текущие 9 месяцев – с 2,2% ВВП в предыдущем году до 2% в текущем году.





И в целом госдолг несколько стабилизировался и его рост в этом году не наблюдается.





Инфляция замедлилась

Из позитивных тенденций можно отметить, что темп инфляции замедлился до 5,3% по состоянию на сентябрь 2019 года, после некоторого увеличения инфляции в середине года до 6%. Ускорение инфляции в середине года происходило не из-за монетарных факторов, то есть не из-за увеличения денежной массы в экономике.





Широкая денежная масса оставалась в тех границах, которые установлены Национальным банком.





В связи с этим Нацбанк имел возможность снизить ставку рефинансирования с 10% до исторически минимального уровня 9% по состоянию на ноябрь текущего года.





ЗВР выросли

Из положительного надо также отметить, что произошел рост валовых международных резервов (золотовалютных резервов) до 9,2 млрд долларов, что соответствует стоимости более 2,5 месяцев импорта товаров и услуг, что является хорошим показателем для экономики.





Рубль укрепился и обменный курс остался гибким

Также во Всемирном банка отметили: «Несмотря на замедление экспорта, в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года белорусский рубль укрепился к доллару в номинальном выражении на 1,8%. Гибкость обменного курса была сохранена и были реализованы меры по либерализации валютного рынка».