Центр Минска парализован 8-балльными пробками

Традиционно сложности с проездом наблюдаются в центре столицы. Автомобили стоят на проспекте Независимости (от станции "Октябрьская" до цирка), на улице Ленина (в обоих направлениях – до станций "Немига" и "Первомайская"), на улице Бобруйская в районе железнодорожного вокзала.





Заторы образовались и в других частях города. В частности, на улице Притыцкого выстроилась вереница машин от станции "Спортивная" до "Пушкинская". Проблемы с проездом на проспекте Пушкина в районе станции метро "Пушкинская", на улицах Сурганова, Орловская, Аэродромная, Кижеватова, Шаранговича, Денисовская, Ванеева.





По данным сервиса, причиной заторов стали многочисленные ДТП.







