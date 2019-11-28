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Центр Минска парализован 8-балльными пробками

29.11.2019 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На дорогах Минска образовались 8-балльные заторы, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" в пятницу вечером.

Традиционно сложности с проездом наблюдаются в центре столицы. Автомобили стоят на проспекте Независимости (от станции "Октябрьская" до цирка), на улице Ленина (в обоих направлениях – до станций "Немига" и "Первомайская"), на улице Бобруйская в районе железнодорожного вокзала.

Заторы образовались и в других частях города. В частности, на улице Притыцкого выстроилась вереница машин от станции "Спортивная" до "Пушкинская". Проблемы с проездом на проспекте Пушкина в районе станции метро "Пушкинская", на улицах Сурганова, Орловская, Аэродромная, Кижеватова, Шаранговича, Денисовская, Ванеева.

По данным сервиса, причиной заторов стали многочисленные ДТП.
 
Теги: Минск
 
 
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На дорогах Минска образовались 8-балльные заторы, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" в пятницу вечером.
 
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