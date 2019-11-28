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Единый парламент и правительство. Семашко рассказал, чем закончится "интеграция" с Россией

29.11.2019 18:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия продолжают работу над согласованием дорожных карт "углубленной интеграции" и параллельно решают проблему цен на энергоносители в 2020 году.

Единый парламент и правительство. Семашко рассказал, чем закончится "интеграция" с Россией
Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года — прим.ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - сказал Семашко.

Он также сообщил, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт «абсолютно согласованы» по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран. До 7 декабря, отметил посол, остается неделя, надо «найти консенсус, компромисс, чтобы минимизировать расхождения».

"Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены", — считает Семашко.

Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но еще надо прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.

Семашко напомнил, что пока цена газа в Смоленской области вдвое ниже, чем в Беларуси. А это ключевое сырье для выпуска электроэнергии, основа себестоимости всей белорусской продукции.

"Мы с Алексеем Борисовичем [Миллером] уже 20 лет знакомы, сказал Семашко, комментируя состоявшиеся в начале недели переговоры с главой «Газпрома». —  Конечно, в каких-то вопросах сблизили позиции, в других вопросах — пока нет. Больше ничего не могу сказать. Позиции сблизятся, но не сегодня. Не хочу забегать, предвосхищать некоторые события, но это (подписание газового контракта на 2020 год. — прим. ред.) может будет быстрее, чем 31 декабря".
 
 
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Беларусь и Россия продолжают работу над согласованием дорожных карт "углубленной интеграции" и параллельно решают проблему цен на энергоносители в 2020 году.
 
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