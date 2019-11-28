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Видеофакт: Зубр убегал на трех ногах. Помочь нельзя

29.11.2019 18:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Казус в Беловежской пуще. Зубр убегал от сотрудников Национального парка на трёх ногах.

Нашли этого бедолагу на территории Хвойникского лесничества Беловежской пущи. Зубр-самец выглядел очень странно и убегал от нас он на трех ногах. Егеря успели заметить, что его правая передняя нога находится на правом роговом чехле. Непонятно, как зубр оказался в такой ситуации, но помочь ему никакими подручными средствами мы не могли.

Нашему зубру на вид около 8-10 лет, роговые чехлы у него загнуты внутрь. Полагаем, что заложить ногу за рог он мог, скорее всего, при беге «на махах».

 

Бег на махах – скачками, очень быстро (бежать). О животных. Теперь она (волчица) на махах неслась мимо него слева направо (В. Закруткин. Плавучая станица). (Олень) пошел на махах, но и тут неизвестный рогач не бежал, а, напротив… сам подался немного вперед (Пришвин. Женьшень). Фразеологический словарь русского литературного языка. – М.: Астрель, АСТ А.И. Фёдоров 2008

 

На первый взгляд зубры кажутся неуклюжими, однако это совсем не так. Эти животные способны перепрыгивать изгородь высотой более 1,5 метров. Кроме того, огромные самцы довольно быстро бегают (могут развивать скорость до 60 км/час), ловко передвигаются даже по крутым склонам и хорошо плавают.

За период моих наблюдений за этими замечательными древними животными в Беловежской пуще с 1980 года это уже второй такой уникальный случай. Первый произошел в 1985 году в месте зимней подкормки зубров в Королево-Мостовском лесничестве. Тогда в сложной ситуации оказался трехлетний самец зубра. Он полдня прыгал на трех ногах, но затем каким-то образом самостоятельно освободил ногу.

Взрослый зубр – очень крупное и сильное дикое животное, и мы надеемся, что наш стреноженный приятель в скором времени освободится «из плена».


 Специалисты надеются, что он сможет самостоятельно освободиться от такого мучительного "плена". Подобный случай в пуще был зафиксирован в середине 1980-х, когда молодому зубру понадобилось полдня, чтобы перестать прыгать на трёх ногах, информирует npbp.by.
 
 
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Казус в Беловежской пуще. Зубр убегал от сотрудников Национального парка на трёх ногах.
 
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