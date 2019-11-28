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Самый умный. Пять знаменитых вундеркиндов планеты

29.11.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце 2019 года девятилетний Лоран Саймонс из Нидерландов станет самым молодым выпускником университета в мире.

 Сейчас мальчик оканчивает электротехнический факультет Технического университета Эйндховена, а лучшие вузы мира зовут его к себе продолжить обучение. Фокус решил вспомнить других знаменитых вундеркиндов современности.

Майкл Кирни (США)



Пока Лоран оканчивает университет, пальма первенства принадлежит Майклу Кирни. В 1990 году в шестилетнем возрасте он окончил среднюю школу, а спустя четыре года получил степень бакалавра в области антропологии Университета Южной Алабамы, попав в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой выпускник вуза. В дальнейшем он добавил в свою копилку два диплома магистра и докторскую степень по химии. 

Акрит Ясвал (Индия)

Акрит родился в Индии в 1993 году. С шести лет он за­интересовался биологией и медициной, а в семилетнем возрасте провёл первую операцию: помог соседской девочке, которая не могла разжать кулак из-за полученных на пожаре ожогов. После этого к мальчику пришла мировая слава. В 11 лет он поступил в Пенджабский университет, став самым молодым студентом в Индии.

Аэлита Андре (Австралия)

Аэлита родилась в 2007 году в Австралии и уже в девять месяцев начала рисовать первые картины. Когда девочке был год и десять месяцев, мать показала некоторые из её работ директору мельбурнской галереи Brunswick. Вскоре картины Аэлиты в жанре сюрреализма получили известность, а юную художницу прозвали "малышкой Пикассо". В 2011 году в Нью-Йорке открылась её первая персональная выставка. На данный момент она приняла участие более чем в 50 международных выставках.

Тейлор Уилсон (США)

Уроженец американского штата Арканзас с ранних лет интересовался ракетостроением, а в 10 лет переключился на ядерную физику. В 2008 году в 14-летнем возрасте Тейлор провёл реакцию ядерного синтеза в гараже своих родителей. После окончания школы юный атомщик не пошёл в университет, а занялся разработкой ядерного реактора для будущих космических колоний.

Аким Камара (Германия)



Аким прославился как самый юный скрипач в мире. В 2003 году в возрасте двух с половиной лет ему стали преподавать уроки игры на скрипке. Уже в декабре того же года Аким дебютировал на концерте в Берлине, после чего отправился в своё первое международное турне. Сейчас он возглавляет Берлинский молодой филармонический оркестр.
 
 
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В конце 2019 года девятилетний Лоран Саймонс из Нидерландов станет самым молодым выпускником университета в мире.
 
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