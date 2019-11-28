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Савиных об оценке ОБСЕ выборов-2019 в РБ: «Это, своего рода, такой окончательный выхлоп. Который, я думаю, изменится через 3-5 лет»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Проект провалился. Сейчас мы говорим о формировании многополярного мира. Но инерция, институциональная инерция больших организаций – она сохраняется. Поэтому ОБСЕ реально не могло придумать никакой другой оценки, кроме той, которую она придумала. И это, своего рода, такой окончательный выхлоп, в конце концов. Который, я думаю, изменится через 3-5 лет.
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Савиных об оценке ОБСЕ выборов-2019 в РБ: «Это, своего рода, такой окончательный выхлоп. Который, я думаю, изменится через 3-5 лет»
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания...
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