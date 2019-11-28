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Марзалюк: «Я шёл по тому же округу, от которого избирался. 90% из 100 обращений конкретных – я их исполнил. Мне не стыдно»

29.11.2019 18:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

С какими инициативами избранный депутат Игорь Марзалюк идёт в парламент, он рассказал в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Я шёл по тому же округу, от которого избирался. 90% из 100 обращений конкретных – я их исполнил. Мне не стыдно»

Игорь Марзалюк, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Наука и образование – вот эти вещи, без которых ни одна из заявленных проблем не может быть решена. Мы должны понять, что без технологической революции, которая невозможна без опоры на свои научные кадры... Потому что никто ничего никому не даёт просто так – мы ничего не сделаем. И нам необходим, по-хорошему, четвёртый, пятый технологический порядок.

Для этого нам необходимо сделать науку и образование, потому что одно без другого невозможно, приоритетными во всей политике государства, важнейший источник финансирования, мега-гранты должны создаваться для своих. Вот я буду отстаивать эту позицию.

В первую очередь, это если говорить очень чётко, я горжусь тем, что мне не стыдно за свой округ – я шёл по тому же округу, от которого избирался. Я проанализировал: 90% из 100 обращений конкретных – я их исполнил. Мне не стыдно. Поэтому я шёл по своему округу, я ни от кого не прятался. Я знал и знаю каждую дорожку, каждую тропинку. Как выглядел округ 3-4 года, и как он сейчас выглядит. Это очень важный момент.

Люди в материале: Игорь Марзалюк
 
 
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С какими инициативами избранный депутат Игорь Марзалюк идёт в парламент, он рассказал в программе «В обстановке мира».
 
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