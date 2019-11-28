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Марзалюк: «Я шёл по тому же округу, от которого избирался. 90% из 100 обращений конкретных – я их исполнил. Мне не стыдно»
Источник материала: СТВ
С какими инициативами избранный депутат Игорь Марзалюк идёт в парламент, он рассказал в программе
Игорь Марзалюк, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В первую очередь, это если говорить очень чётко, я горжусь тем, что мне не стыдно за свой округ – я шёл по тому же округу, от которого избирался. Я проанализировал: 90% из 100 обращений конкретных – я их исполнил. Мне не стыдно. Поэтому я шёл по своему округу, я ни от кого не прятался. Я знал и знаю каждую дорожку, каждую тропинку. Как выглядел округ 3-4 года, и как он сейчас выглядит. Это очень важный момент.
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Марзалюк: «Я шёл по тому же округу, от которого избирался. 90% из 100 обращений конкретных – я их исполнил. Мне не стыдно»
С какими инициативами избранный депутат Игорь Марзалюк идёт в парламент, он рассказал в программе «В обстановке мира».
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