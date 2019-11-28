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Новости экономики за 29.11.2019

29.11.2019 18:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 66 районов Беларуси ближайшие пять лет будут относиться к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина. Больше всего таких районов – 20 – в Гомельской области. В Витебской – 18, Могилёвской – 13; 7 – в Минской, 5 – в Брестской и 3 – в Гродненской областях.

Новости экономики за 29.11.2019

На этих территориях в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими факторами невозможна организация высокорентабельного сельхозпроизводства. Поэтому предприятиям, которые всё же производят там сельхозпродукцию, выплачиваются надбавки из местных бюджетов.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В РИГЕ ОТКРЫЛАСЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ

Новости экономики за 29.11.2019

В Риге начала работу Международная выставка промышленных материалов и технологий. Белорусские участники традиционно собраны в единую экспозицию, организатором которой выступил Национальный центр маркетинга МИД нашей страны. В 2019 году на отечественном стенде представлены не только промышленные предприятия, но и впервые Министерство образования, Национальная академия наук и Госкомитет по науке и технологиям.

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Посетителям форума представлены достижения и новейшие разработки в области металлургии, литейного производства, машиностроения, металлообработки, а также строительной и нефтегазовой отрасли нашей страны.

ОДНОРАЗОВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА ИСЧЕЗНЕТ ИЗ ОБЩЕПИТА В 2021 ГОДУ

Новости экономики за 29.11.2019

Запрет на использование одноразовой пластиковой посуды в общепите начнёт действовать с 1 января 2021 года. Стало известно, что соответствующее постановление правительства уже готово. Заперт коснётся изделий, предназначенных для сервировки, то есть тарелок стаканов, ложек и тому подобного, а также контейнеров, используемых для хранения продуктов.

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Точный перечень одноразовой посуды, которая будет под запретом, сейчас разрабатывает антимонопольное ведомство. Он будет определён в течение трёх месяцев со дня публикации постановления.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. 66 районов Беларуси ближайшие пять лет будут относиться к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, сообщили в...
 
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