|
Елизарьев о новом директоре Большого: «Так, как он рассказал мне своё видение театра, мне кажется, что это очень интересно»
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра Беларуси:
Мне кажется, что он быстро разберётся во всём. Самое главное, чтобы он понимал, что творчество – это самое главное. Для этого и предназначен театр. И что самое главное место – это не кабинеты, а сцена, на которой происходит акт искусства. Каждый вечер! Если мы – я, как художественный руководитель, и он, как директор – будем вот этим заниматься: тем, что главное в театре – результат, вот тогда с театром будет всё хорошо.
Также в интервью Валентин Елизарьев рассказал:
– как отнёсся к «Лебединому озеру» по ТВ во время путча
Смотрите 30 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елизарьев о новом директоре Большого: «Так, как он рассказал мне своё видение театра, мне кажется, что это очень интересно»
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В Большом – новое руководство. Совсем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)