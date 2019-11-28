Путина попросили отклонить закон о предустановке российского ПО на смартфоны

Источник материала: Tut.by

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.



Фото: пресс-служба Кремля

«Письмо только сегодня отправили», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В письме, копия которого находится в распоряжении ТАСС, утверждается, что применение закона окажет «негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации». В ассоциации также заявили, что закон противоречит целому ряду международных регулятивных документов. «В практическом плане вступление в силу закона чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. ТАСС), снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», — говорится в обращении.

В связи с этим ассоциация обратилась к Путину с просьбой отклонить поступивший ему на подписание закон.

Совет Федерации одобрил этот документ 25 ноября. Закон предполагает , что при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю должна быть обеспечена возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами.

В РАТЭК, основанную в 2000 году, входят порядка 50 компаний, включая ретейлеры, иностранные представительства таких производителей, как Intel, Apple, Samsung и другие, интернет-компании (в том числе «Яндекс» и Google).

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