|
Путина попросили отклонить закон о предустановке российского ПО на смартфоны
Источник материала: Tut.by
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Об этом
«Письмо только сегодня отправили», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.
В письме, копия которого находится в распоряжении ТАСС, утверждается, что применение закона окажет «негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации». В ассоциации также заявили, что закон противоречит целому ряду международных регулятивных документов. «В практическом плане вступление в силу закона чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. ТАСС), снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», — говорится в обращении.
В связи с этим ассоциация обратилась к Путину с просьбой отклонить поступивший ему на подписание закон.
Совет Федерации одобрил этот документ 25 ноября. Закон
В РАТЭК, основанную в 2000 году, входят порядка 50 компаний, включая ретейлеры, иностранные представительства таких производителей, как Intel, Apple, Samsung и другие, интернет-компании (в том числе «Яндекс» и Google).
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С соответствующим письмом к президенту РФ ранее обратилась Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)