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Путина попросили отклонить закон о предустановке российского ПО на смартфоны

29.11.2019 19:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.


Фото: пресс-служба Кремля

«Письмо только сегодня отправили», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В письме, копия которого находится в распоряжении ТАСС, утверждается, что применение закона окажет «негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации». В ассоциации также заявили, что закон противоречит целому ряду международных регулятивных документов. «В практическом плане вступление в силу закона чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. ТАСС), снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», — говорится в обращении.

В связи с этим ассоциация обратилась к Путину с просьбой отклонить поступивший ему на подписание закон.

Совет Федерации одобрил этот документ 25 ноября. Закон предполагает, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю должна быть обеспечена возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами.

В РАТЭК, основанную в 2000 году, входят порядка 50 компаний, включая ретейлеры, иностранные представительства таких производителей, как Intel, Apple, Samsung и другие, интернет-компании (в том числе «Яндекс» и Google).

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С соответствующим письмом к президенту РФ ранее обратилась Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.
 
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