|
Шок! В суд над отцом, который избил и выгнал из дома 4-летнего сына, пришла пьяная мать
Источник материала: Партизан
Дело будут рассматривать в закрытом режиме - мужчина собирается говорить о подробностях жизни семьи
42-летняя Ирина (имена изменены по этическим причинам) на первое заседание суда 28 ноября не пришла. Обвиняемый - ее гражданский муж Алексей - без нее что-либо рассказывать отказался.
31-летнего мужчину судят сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в истязании, причинении менее тяжкого телесного повреждения, угрозе убийством, оставлении в опасности. Все это он совершил в отношении членов своей семьи - жены Ирины и четырехлетнего сына Кирилла.
Напомним: 12 августа в подъезде одной из витебских многоэтажек нашли избитого малыша. Мальчик спал в детской коляске около соседской двери. Он был раздет, тело в синяках, из уха текла кровь. Соседка забрала ребенка в свою квартиру, вызвала милицию и врачей. Мальчик рассказал, что его избил папа.
«Папа бил, обливал холодной водой и опять бил», - рассказал Кирилл своей спасительнице. Оказалось, что накануне Алексей избил Ирину. Женщина улучила момент, когда он заснул, а потом сбежала из дома. Позже на ее теле насчитают 48 следов травмирующих воздействий.
Всего у Ирины четверо детей - старший сын уже взрослый, двух дочерей забрали их отцы - каждый свою, а Кирилл сейчас живет с бабушкой - матерью Ирины.
На второе заседание суда Ирина тоже не пришла, в ожидании нее судья объявляет перерыв. Появилась она примерно на полчаса позже, чем было назначено начало заседания, в сопровождении сотрудника милиции. Худенькая женщина с покрасневшим лицом то и дело утирает слезы.
- Ира, ты что, пила? Зачем? Кто тебя заставляет это делать? - выговаривает ей женщина средних лет.
- Я не могу одна, не могу без Алексея, - всхлипывает Ирина.
-Ну ты же знаешь, что все можно изменить, исправить и детей вернуть! И ты не одна, у тебя дети! А ты пьешь!
- Но я хотя бы никого не била 48 раз, - слабо отбивается Ирина.
- Эх, сгубило вас обоих пьянство, - вздыхает женщина.
В зале суда потерпевшей задают вопрос:
- Вы трезвая?
- Нет.
- Когда употребляли спиртное?
- Вчера...
Судья объявляет еще один перерыв - Ирину увозят, чтобы освидетельствовать на алкоголь. В зал суда она больше не возвращается, дело будут рассматривать дальше без нее.
Далее суд будет идти в закрытом режиме - об этом ходатайствовал подсудимый.
- Я буду говорить об интимных подробностях жизни моей семьи и о фактах, порочащих другого человека, - объяснил Алексей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело будут рассматривать в закрытом режиме - мужчина собирается говорить о подробностях жизни семьи
|
Свежие газеты
Архив (Разное)