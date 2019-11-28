"Союзный праздник" отменяется? Встреча Лукашенко и Путина переносится на конец года









передает РБК. «Вчера в Бишкеке было краткое обсуждение между Путиным и Лукашенко, они условились, что до Нового года встретятся», — сказал Песков, отметив, что официальное объявление о встрече Кремль сделает позднее,РБК.





Ранее Лукашенко предлагал Путину решить все вопросы в рамках "интеграции" к 20-летию подписания "союзного договора" — 8 декабря.





Однако пока согласованы только 20 из 31 дорожной карты. В том числе не решены вопросы по цене газа и налоговому маневру. Не исключено, что именно поэтому 8 декабря встреча не состоится.



