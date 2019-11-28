ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Союзный праздник" отменяется? Встреча Лукашенко и Путина переносится на конец года

29.11.2019 19:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Руководители Беларуси и России встретятся, по всей видимости, в конце декабря. Об этом они договорились накануне в ходе саммита ОДКБ в Бишкеке.



«Вчера в Бишкеке было краткое обсуждение между Путиным и Лукашенко, они условились, что до Нового года встретятся», — сказал Песков, отметив, что официальное объявление о встрече Кремль сделает позднее, передает РБК.

Ранее Лукашенко предлагал Путину решить все вопросы в рамках "интеграции" к 20-летию подписания "союзного договора" — 8 декабря. 

Однако пока согласованы только 20 из 31 дорожной карты. В том числе не решены вопросы по цене газа и налоговому маневру. Не исключено, что именно поэтому 8 декабря встреча не состоится.

Тем временем сегодня посол Беларуси Владимир Семашко приоткрыл завесу тайны над готовящейся "интеграцией". Если документы будут подписаны, то в перспективе нас ожидает не только унифицированное налоговое законодательство и создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, но и единый парламент и правительство. 
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководители Беларуси и России встретятся, по всей видимости, в конце декабря. Об этом они договорились накануне в ходе саммита ОДКБ в Бишкеке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер Мальты созвал экстренное совещание в связи с убийством журналистки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика