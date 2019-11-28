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"Союзный праздник" отменяется? Встреча Лукашенко и Путина переносится на конец года
Источник материала: Партизан
Руководители Беларуси и России встретятся, по всей видимости, в конце декабря. Об этом они договорились накануне в ходе саммита ОДКБ в Бишкеке.
«Вчера в Бишкеке было краткое обсуждение между Путиным и Лукашенко, они условились, что до Нового года встретятся», — сказал Песков, отметив, что официальное объявление о встрече Кремль сделает позднее,
Ранее Лукашенко предлагал Путину решить все вопросы в рамках "интеграции" к 20-летию подписания "союзного договора" — 8 декабря.
Однако пока согласованы только 20 из 31 дорожной карты. В том числе не решены вопросы по цене газа и налоговому маневру. Не исключено, что именно поэтому 8 декабря встреча не состоится.
Тем временем сегодня посол Беларуси
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Руководители Беларуси и России встретятся, по всей видимости, в конце декабря. Об этом они договорились накануне в ходе саммита ОДКБ в Бишкеке.
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