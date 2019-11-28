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Где в Минске появились новые детские площадки МЧС?

29.11.2019 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новые детские площадки МЧС появились в столице, сообщили в программе «Большой город».

Где в Минске появились новые детские площадки МЧС?

Одна из них – на бульваре Тракторостроителей. Старая игровая площадка давно нуждалась в ремонте. Теперь здесь горки, качели, песочница и мягкое покрытие.

Где в Минске появились новые детские площадки МЧС?

Открытие прошло не только весело, но и полезно. Дети в игровой форме определяли на ощупь безопасные предметы, посидели в пожарной машине и даже примерили боевую форму.

Где в Минске появились новые детские площадки МЧС?

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Новые детские площадки МЧС появились в столице, сообщили в программе «Большой город». Одна из них – на бульваре Тракторостроителей. Старая игровая площадка...
 
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