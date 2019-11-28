Где в Минске появились новые детские площадки МЧС?

Источник материала: СТВ

Новые детские площадки МЧС появились в столице, сообщили в программе «Большой город» .





Одна из них – на бульваре Тракторостроителей. Старая игровая площадка давно нуждалась в ремонте. Теперь здесь горки, качели, песочница и мягкое покрытие.





Открытие прошло не только весело, но и полезно. Дети в игровой форме определяли на ощупь безопасные предметы, посидели в пожарной машине и даже примерили боевую форму.



