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Почему в Советском и Первомайском районе Минска вода станет зелёной?
Источник материала: СТВ
Сетевую воду в Советском и Первомайском районах окрасят в зеленый, сообщили в программе
Краситель будет находиться в трубах до завершения отопительного сезона. Он абсолютно безопасен для здоровья. Такой способ позволяет быстро обнаружить возможные утечки теплоносителя и неполадки системы горячего водоснабжения. Большинство горожан изменений и вовсе не заметят, а если зелёный даст о себе знать, стоит обратиться к специалистам.
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Сетевую воду в Советском и Первомайском районах окрасят в зеленый, сообщили в программе «Большой город».
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