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Почему в Советском и Первомайском районе Минска вода станет зелёной?

29.11.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сетевую воду в Советском и Первомайском районах окрасят в зеленый, сообщили в программе «Большой город».

Почему в Советском и Первомайском районе Минска вода станет зелёной?

Краситель будет находиться в трубах до завершения отопительного сезона. Он абсолютно безопасен для здоровья. Такой способ позволяет быстро обнаружить возможные утечки теплоносителя и неполадки системы горячего водоснабжения. Большинство горожан изменений и вовсе не заметят, а если зелёный даст о себе знать, стоит обратиться к специалистам.   

Почему в Советском и Первомайском районе Минска вода станет зелёной?

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Сетевую воду в Советском и Первомайском районах окрасят в зеленый, сообщили в программе «Большой город».
 
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