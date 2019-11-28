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27 этажей и огромный мульти-экран: достроить башню у станции метро «Борисовский тракт» помогли китайцы
Источник материала: СТВ
27-этажную башню у станции метро «Борисовский тракт» на проспекте Независимости, которая долгое время считалась долгостроем, ввели в эксплуатацию с помощью китайских партнеров, сообщили в программе
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27 этажей и огромный мульти-экран: достроить башню у станции метро «Борисовский тракт» помогли китайцы
27-этажную башню у станции метро «Борисовский тракт» на проспекте Независимости, которая долгое время считалась долгостроем, ввели в эксплуатацию с помощью...
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