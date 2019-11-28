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Чемпион Беларуси по водному поло определится 1 декабря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже стали известны команды, которые оспорят звание сильнейшего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Прошлогодний победитель внутреннего первенства – РЦОП БГУФК, вновь с лёгкостью прошла в финальный поединок, набрав по итогам трех туров 9 очков. Сегодня подопечные Сергея Фролова взяли верх над брестчанами – 25:5. В оппонентах в этом году у «студентов» значатся молодые ребята из дружины УОРа. Они в сегодняшней игре были сильнее команды из Гомеля – 11:9.
Сергей Фролов, старший тренер сборной Беларуси по водному поло:
В 2019 году национальная команда уже завершила своё выступление на международной арене и главный старт следующего сезона – это квалификация к чемпионату Европы-2022. Однако в 2019 году команда из РЦОПа еще участвует в российской Высшей лиге. И пока наши парни занимают третье место. Следующий тур пройдёт в декабре.
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Новости Беларуси. Уже стали известны команды, которые оспорят звание сильнейшего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прошлогодний победитель внутреннего...
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