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Чемпион Беларуси по водному поло определится 1 декабря

29.11.2019 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже стали известны команды, которые оспорят звание сильнейшего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпион Беларуси по водному поло определится 1 декабря

Прошлогодний победитель внутреннего первенства – РЦОП БГУФК, вновь с лёгкостью прошла в финальный поединок, набрав по итогам трех туров 9 очков. Сегодня подопечные Сергея Фролова взяли верх над брестчанами – 25:5. В оппонентах в этом году у «студентов» значатся молодые ребята из дружины УОРа. Они в сегодняшней игре были сильнее команды из Гомеля – 11:9.

Чемпион Беларуси по водному поло определится 1 декабря

Сергей Фролов, старший тренер сборной Беларуси по водному поло:
Команда училища олимпийского резерва показала себя с лучшей стороны. Давно они не занимали призовые места, и в этом году они вышли в финал. Хороший подбор игроков именно 2004-03 годов в училище олимпийского резерва, это наш ближайший резерв – команда U-15. В следующем году это уже U-16, которая (мы планируем) будет участвовать в чемпионате мира.

Чемпион Беларуси по водному поло определится 1 декабря

В 2019 году национальная команда уже завершила своё выступление на международной арене и главный старт следующего сезона – это квалификация к чемпионату Европы-2022. Однако в 2019 году команда из РЦОПа еще участвует в российской Высшей лиге. И пока наши парни занимают третье место. Следующий тур пройдёт в декабре.

Люди в материале: Сергей Фролов
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Уже стали известны команды, которые оспорят звание сильнейшего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прошлогодний победитель внутреннего...
 
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