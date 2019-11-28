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Евенко подрался со Свитовым в перерыве матча «Динамо-Минск» - «Локомотив»
Источник материала: Tut.by
После сирены о завершении первого периода матча между
После сирены о завершении первого периода матча между
Оба хоккеиста имеют большой опыт кулачных боев. Первая половина боя прошла в равной борьбе, но затем Евенко за счет габаритов несколько раз достал Свитова, который на секунду даже потерял равновесие.
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С небольшим преимуществом выиграл Евенко!
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