Евенко подрался со Свитовым в перерыве матча «Динамо-Минск» - «Локомотив»

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта После сирены о завершении первого периода матча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» произошла драка с участием Олега Евенко и Александра Свитова.

Партнер проекта После сирены о завершении первого периода матча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» произошла драка с участием Олега Евенко и Александра Свитова.

Оба хоккеиста имеют большой опыт кулачных боев. Первая половина боя прошла в равной борьбе, но затем Евенко за счет габаритов несколько раз достал Свитова, который на секунду даже потерял равновесие.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ Когда: сентябрь-2019, февраль-2020 Где: «Минск-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН