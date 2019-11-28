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Лукашенко считает, что ОДКБ поможет в стабилизации ситуации в мире

29.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что у ОДКБ есть потенциал для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в мире. С таким заявлением он выступил по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке, передает РИА Новости.

«ОДКБ – одна из серьезных организаций, которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами», – отметил глава Беларуси. По его словам, для наибольшей продуктивности используются информационные, и политические и дипломатические методы. Пресс-служба лидера Беларуси уточнила, лейтмотивом на заседании стал тезис о том, что страны организации должны быть и сами ближе, и заявлять на международной арене, что будут вместе реагировать на те или иные угрозы.

Александр Лукашенко поддержал укрепление международного авторитета ОДКБ, а также расширение ее взаимодействия с другими организациями. Ко всему прочему, он напомнил об опасности расширения региональных конфликтов.

«Отмечена тенденция роста протестного движения и массовых беспорядков в ряде стран, в том числе и благополучных. А региональные вооруженные конфликты остаются одним из основных источников политических, военных и террористических угроз, нелегальной миграции, незаконного транзита оружия», – подчеркнул Лукашенко.



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Президент Беларуси поддержал укрепление международного авторитета ОДКБ,
 
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