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Вот так поворот! Браславский исполком аннулировал голосование - вывесок на белорусском языке не будет

29.11.2019 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Браславская районная газета «Браславская звезда» на своем сайте провела опрос, на каком языке должны быть вывески на учреждениях в районе.

В течение месяца более 90% опрошенных высказались за белорусский язык. Но результаты голосования отменили чиновники, пишет «Наша ніва».

Результаты опроса аннулировали в местном райисполкоме. Заместитель председателя Браславского райисполкома Ольга Величко приняла такое решение после обращения пророссийского активиста Артема Агафонова. Тот возмутился результатами и написал обращение в исполком. Агафонов считает, что голосование сфальсифицировано.

В редакции газеты «Браславская Звезда» считают, что обвинения о фальсификации не имеют обоснования.

«Человек заходит на страницу, голосует и все. Какая тут может быть фальсификация? Тем более, что с технической стороны я не наблюдал, чтобы что-то фальсифицировалась», – рассказал «Белсату» редактор сайта издания.

Опрос относительно языка на вывесках учреждений инициировал Браславский райисполкомом месяц назад. Предполагалось, что по его итогам и будет решаться, какой язык будет преобладать в оформлении города.

Заместитель председателя Браславского райисполкома Ольга Величко пока не доступна для комментария.
 
 
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Браславская районная газета «Браславская звезда» на своем сайте провела опрос, на каком языке должны быть вывески на учреждениях в районе.
 
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