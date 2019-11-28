Минфин: проект указа об отвязке дорожного сбора от техосмотра готов

"Минфин подготовил проект указа, который упрощает порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля за его уплатой. Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки. Дорожный сбор не будет завязан на прохождение техосмотра", - отметил Максим Ермолович.





Данный проект указа согласован со всеми заинтересованными, правительство выходит с консолидированной позицией, сейчас продолжается обсуждение всех преимуществ и недостатков предлагаемой концепции. Усиление контроля за уплатой сбора приведет к росту поступлений в бюджет.





Предполагается, что контроль будет автоматическим, соответственно, каких-либо существенных затрат на администрирование не будет.





В то же время в качестве альтернативы обсуждается возможность включения сбора в стоимость топлива.





"Фактически это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке. Здесь есть свои преимущества и недостатки - с одной стороны, существенно упрощает порядок уплаты сбора, но мы понимаем, что конечным плательщиком становится все население.





А так как стоимость топлива имеет корреляцию с общестрановыми затратами, это неизменно отразится на общих ценах в экономике, в том числе и на самые массовые продукты", - обратил внимание Максим Ермолович.





Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия указа, он пояснил, что жесткие временные рамки не закладываются. На бюджет 2020 года возможные изменения в уплате сбора не повлияют.





Министр напомнил, что собираемые средства идут на финансирование дорожной инфраструктуры, любое увеличение поступлений скажется на объемах дорожного строительства.